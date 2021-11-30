Курган, 30 ноября, 2021, 17:04 — ИА Регнум. В Курганской области количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло к 30 ноября 879 человек. Об этом 30 ноября сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Сутками ранее число скончавшихся составляло 874 — на пять человек меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Курганской области на 30 ноября подтвердили 44 850 случаев заражения коронавирусом, вылечились 35 524 курганцев.