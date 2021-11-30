Стокгольм, , 17:09 — REGNUM Около часа назад новое правительство Швеции под руководством премьер-министра Магдалены Андерссон официально приступило к исполнению должностных обязанностей. Это произошло после того, как в Королевском дворце под председательством короля Карла XVI Густава состоялось первое заседание правительства, передает телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

Таким образом, впервые в истории Швеции премьер-министром стала женщина. Напомним, что из всех скандинавских стран в Швеции это произошло в последнюю очередь.

Стефан Лёвен официально сложил с себя полномочия премьер-министра после того, как он на протяжении более семи последних лет возглавлял правительство.

Напомним также, что правительство Андерссон будет однопартийным. Все посты были распределены среди «Социал-демократов». В то же время многие уже отметили, что новое правительство Швеции будет одним из самых слабых в истории страны — сейчас в риксдаге у «Социал-демократов» есть только 100 мандатов. Поставить антирекорд удалось в 1976/9 гг. Уле Улльстену, когда к его «Народной партии» было всего лишь 39 мандатов из 349.