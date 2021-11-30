Москва, 30 ноября 2021, 17:01 — REGNUM В 2022 году российских граждан и предпринимателей ждет мощная волна банкротств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал обеспокоенность Центрального банка РФ ростом долговой нагрузки граждан РФ.
«Опасения верные. Люди берут деньги в кредит, зачастую не думая, как будут отдавать их. И я ожидаю лавину банкротств как бизнеса, так и граждан. Это будет уже в 2022 году, — сказал Головченко. — Эта волна вызовет «слив» активов (квартиры, прочее имущество) и нежелание некоторых оплачивать свои долги из-за падения их стоимости — это в первую очередь я говорю об ипотеке. Население разбирает кредиты по двум причинам. Во-первых, это улучшение жилищных условий — возможность якобы дёшево взять квартиру по низким ставкам, что, как мы уже понимаем, было большой ошибкой. Во-вторых, часть населения просто не может выжить без кредитов, им даже на еду не хватает. И это современная беда России — ужасающее обнищание населения. Долговой рынок уже давно перегрет».
По его словам, рост ключевой ставки уже «притушил» ипотеку, а дальше «уведет в прошлое» потребкредиты и кредиты для малого бизнеса.
«Всё это, конечно, остановит рост кредитной нагрузки. Но в тоже время бизнес не сможет рефинансировать дёшево свои кредиты. И это уже вызовет мощную волну банкротств малого и среднего бизнеса», — сказал Головченко.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что на некоторых локальных рынках РФ действительно возникает риск перегрева и формирования кредитного пузыря.