Москва, 30 ноября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. В 2022 году российских граждан и предпринимателей ждет мощная волна банкротств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал обеспокоенность Центрального банка РФ ростом долговой нагрузки граждан РФ.

Банкрот

«Опасения верные. Люди берут деньги в кредит, зачастую не думая, как будут отдавать их. И я ожидаю лавину банкротств как бизнеса, так и граждан. Это будет уже в 2022 году, — сказал Головченко. — Эта волна вызовет «слив» активов (квартиры, прочее имущество) и нежелание некоторых оплачивать свои долги из-за падения их стоимости — это в первую очередь я говорю об ипотеке. Население разбирает кредиты по двум причинам. Во-первых, это улучшение жилищных условий — возможность якобы дёшево взять квартиру по низким ставкам, что, как мы уже понимаем, было большой ошибкой. Во-вторых, часть населения просто не может выжить без кредитов, им даже на еду не хватает. И это современная беда России — ужасающее обнищание населения. Долговой рынок уже давно перегрет».

По его словам, рост ключевой ставки уже «притушил» ипотеку, а дальше «уведет в прошлое» потребкредиты и кредиты для малого бизнеса.

«Всё это, конечно, остановит рост кредитной нагрузки. Но в тоже время бизнес не сможет рефинансировать дёшево свои кредиты. И это уже вызовет мощную волну банкротств малого и среднего бизнеса», — сказал Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что на некоторых локальных рынках РФ действительно возникает риск перегрева и формирования кредитного пузыря.