Тбилиси, 30 ноября, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Активисты грузинской оппозиции устроили акцию протеста вблизи здания Службы государственной безопасности Грузии, сообщает 30 ноября грузинский телеканал «Формула».

Nathan Keirn Протест

Оппозиционеры выражали своё возмущение деятельностью СГБ, назвав его местом, откуда олигарх Бидзина Иванишвили управляет всей страной. В руках у них были баннеры с лозунгами: «Система СГБ должна быть уничтожена», «Позор!», «Теперь молчание является преступлением». В акции протеста приняли участие члены оппозиционных движений «Дроа» и «Лело».

"Мы пришли к тому зданию, где готовится всё то зло, которое Бидзина Иванишвили планирует против своей страны и народа. Здесь они отбирают у нас выборы, отсюда они прослушивают наши телефоны и спальни. Отсюда они планируют всю ту грязь, которая отделила нас от европейской орбиты и подтолкнула к России. Это информационная акция проведится для того, чтобы обратить внимание на то, насколько СГБ полна зла и как Иванишвили управляет страной с помощью СГБ», — сказал активист Гига Макарашвили.

Напомним, что перед выборами в местные органы власти в Грузии разразился скандал, связанный с прослушиванием СГБ разговоров политиков, духовенства, иностранных дипломатов.