Москва, , 16:59 — REGNUM Политика ужесточения денежной кредитной политики — это хороший способ бороться с инфляцией спроса, но не предложения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал обещания ЦБ РФ сохранить жесткую денежно-кредитную политику из-за роста инфляции.

«В настоящее время повышение инфляционных показателей — общемировой процесс, — сказал Ковригин. — Экономика восстанавливается, увеличивается платёжеспособный спрос. После снятия части пандемических запретов действовал ещё эффект отложенного спроса, но сейчас он уже почти растаял. Однако объём предложения рос не такими же темпами, как спрос. Многие предприятия в разных странах сильно пострадали в год локдауна. Из-за этого во многом возникла инфляция предложения».

По его словам, ужесточение денежно-кредитной политики — прекрасная мера для сдерживания инфляции спроса, но никак не инфляции предложения.

«Повышение ключевой ставки приводит к увеличению процентов по вкладам, кредитам, отсюда — к стимулированию накоплений и сдерживанию совокупного объёма спроса. Когда спрос падает — инфляция сдерживается, — сказал Ковригин. — Но вот ужесточение денежно-кредитной политики с инфляцией предложения может сыграть злую шутку. При ужесточении ДКП предприятиям становится менее выгодно брать деньги в кредит на собственное развитие. В целом ухудшаются условия ведения бизнеса. А эти факторы никак не увеличивают объём предложения, скорее наоборот! Нам не спрос надо ограничивать, а предложение стимулировать!»

При этом, как полагает Ковригин, инфляция в 2022 году, скорее всего, снизится.

«Пока трудно сказать, войдёт она в таргет 4% или нет. Инфляционные факторы постепенно тают. Но это уменьшение инфляционного давления будет никак не связано с ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ РФ!» — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что причины «всплеска» инфляции не сильно связаны с решениями Банка России в области денежно-кредитной политики.