Бухарест, 30 ноября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Самолет румынской авиакомпании TAROM, эвакуировавший из ЮАР 46 граждан Румынии, а также 24 резидента других европейских стран, в целях соблюдения карантинных норм совершит посадку не в международном аэропорту им. Анри Коанды в пригороде Бухареста «Отопень», а на базе румынских ВВС «90» неподалеку от столицы. Об этом 30 ноября сообщило бухарестское издание Digi24.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна В самолете

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Согласно официальной информации, подобная мера была принята румынскими властями из-за риска распространения нового штамма коронавируса «Омикрон», вспышка которого была зафиксирована несколько дней назад в ЮАР.

С просьбой о содействии в проведении соответствующих мероприятий к командованию ВВС Румынии в целом и армии — в частности обратилось румынское правительство. В заявлении премьер-министра Румынии Николае Чуке сказано:

«Несмотря на то, что в аэропорту Коанды для пассажиров экстренного рейса из ЮАР создан специальный коридор, мы не можем рисковать здоровьем других людей, находящихся в терминале».

Как ожидается, лайнер TAROM с 70 пассажирами — гражданами Румынии, Болгарии, Испании, Польши, Венгрии, Австралии и Новой Зеландии — прибудет на аэродром «90» в 16:27 по местному времени (17:27 мск). О дополнительных карантинных ограничениях в этой связи информации нет.