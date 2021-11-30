Москва, 30 ноября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Измайловский суд Москвы на заседании 30 ноября приговорил бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) к трём с половиной годам лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Цитата из видео с YouTube-канала «Всеволод Могучев» Схимонах Сергий (Николай Романов)

Суд признал Романова виновным по всем трём инкриминировавшимся ему статьям — склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Сам Романов своей вины не признал.

Напомним, схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий в 2020 году был извержен из сана и отлучён от церкви. В том же году он был задержан правоохранительными органами.

Согласно материалам дела. будучи отлучённым от церкви, Сергий незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов и инвентаризации имущества на территории монастыря, а в дальнейшем публично распространял призывы к суициду по религиозным мотивам.

Ранее Романов уже был осуждён на 13 лет за убийство и разбойное нападение и вышел на свободу в конце 1990-х годов.