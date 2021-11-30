Москва, 30 ноября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В сдерживании в РФ роста инфляции не все зависит от действий Банка России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявила руководитель департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Марина Абрамова. Так она прокомментировала обещания главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной продолжить жесткую денежно-кредитную политику в связи с ростом инфляции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Причины «всплеска» инфляции не столь сильно связаны с решениями Банка России в области денежно-кредитной политики, однако это не означает, что ЦБ РФ не должен реагировать на изменение макроэкономической ситуации и складывающихся инфляционных трендов, — сказала Абрамова. — Ужесточение ДКП в части повышения ключевой ставки — это реакция на ухудшение макроэкономической ситуации и, что важно, попытка повлиять на инфляционные ожидания населения и бизнеса».

При этом экономист согласилась с тем, что опасность раскручивания в РФ инфляционной спирали действительно есть.

«Но не все зависит от действий Банка России. Необходима более тесная координация денежно-кредитной политики с другими направлениями экономической политики: бюджетно-налоговой, инвестиционной, структурной и валютной», — сказала Абрамова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина сказала, что ее очень сильно беспокоит инфляция.