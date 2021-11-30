Москва, , 16:56 — REGNUM В России риск обвала спроса на ипотеку сильно преувеличен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявила доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве России Юлия Грызенкова. Так она прокомментировала прогнозы Банка России по поводу падения спроса на ипотеку к 2030 году.

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«Трудно согласиться с прогнозом о резком падении спроса на ипотеку, — сказала Грызенкова. — Корректнее говорить о снижении платёжеспособного спроса. Понятно, что если все граждане будут жить в квартирах и домах, которые их полностью устраивают, то спрос на новое жилье и ипотечное кредитование упадёт. Но пока такой сценарий трудно реализуем. Еще в советское время была принята формула о предоставлении квартиры с количеством комнат, меньшим или равным количеству членов семьи. Это и тогда было многим неудобно, а сейчас точно вызывает потребность в улучшении жилищных условий. В РФ до сих пор средняя жилая площадь на душу населения ниже, чем во многих развитых странах».

Поэтому, как полагает экономист, риск обвала спроса на ипотеку преувеличен.

«Но он может реализоваться в случае экономического кризиса, значительного роста кредитных ставок, когда доходы населения не вырастут, а серьёзно упадут. В этом случае банки снизят активность на рынке ипотеки из-за возросших кредитных рисков, а строители постараются завершить проекты в высокой степени готовности и заморозить новые», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что спрос на ипотеку в РФ подогревается искусственно.

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