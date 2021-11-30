Челябинск, 30 ноября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. В Челябинске 28-летнего мужчину будут судить за истязание восьмилетнего сына и шестилетней дочери. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, он избивал их и ненадлежаще выполнял свои обязанности по воспитанию детей. Преступная деятельность велась в 2018—2020 годах.

К настоящему времени дети изъяты из семьи и были помещены в реабилитационный центр. Сотрудники социальных служб инициировали вопрос о лишении гражданина родительских прав.