Москва, , 16:55 — REGNUM В России на некоторых локальных рынках действительно возникает риск перегрева и формирования кредитного пузыря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал обеспокоенность Банка России ростом долговой нагрузки жителей РФ.

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«Рост долговой нагрузки населения давно является критическим в некоторых регионах, в первую очередь в сельской местности и небольших городах, — согласился Цыганов. — Там есть проблемы с рабочими местами, слабо развит рынок труда, доходы населения не растут, что вынуждает проживающих там людей обращаться за кредитами. Часто эти кредиты приходится брать на погашение предыдущих, а уровень выплат при этом растет и становится запредельным для граждан. На таких локальных рынках возникает риск перегрева и формирования кредитного пузыря, который может быть опасен для местных кредиторов и создать проблемы для банковской системы в целом, а также увеличить социальную напряжённость».

Поэтому, как уточнил экономист, Банк России разъясняет риски, продвигает программы повышения финансовой грамотности, вводит ограничения на кредитование, усиливает надзор на рынке МФО.

«Это важно, но полностью сыграет только в условиях роста доходов граждан и преодоления эффекта депрессивных регионов в нашей стране», — подытожил Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что начало 2022 года не предвещает ничего хорошего для российских «кредитоманов».

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