Вашингтон, , 18:18 — REGNUM Конгресс США может уже 1 декабря проголосовать за продление финансирования федерального правительства во избежание частичной остановки работ, сообщает 30 ноября Reuters со ссылкой на источники в Конгрессе.

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В данный момент переговоры сосредоточены вокруг того, на какой срок продлить финансирование. Согласно источникам, финансирование может быть доступно до конца февраля. Конгрессу необходимо время для решения другого надвигающегося кризиса — риска дефолта федерального правительства, долг которого составляет $28,9 трлн.

У палаты представителей США и Сената есть время до полночи 3 декабря, чтобы продлить временное финансирование правительственных работ, от ухода за национальными парками и управления воздушным движением, до оплаты военных и медицинских исследований.

Ранее глава американского минфина Джанет Йелленв письменном заявлении сообщила, что Конгрессу США необходимо одобрить дальнейшее повышение потолка госдолга Соединенных Штатов, иначе это подорвет восстановление экономики страны.