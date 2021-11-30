Москва, 30 ноября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Рост военной мощи Китая напрямую связан с экономическим ростом страны и является естественным, заявил 30 ноября президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовёт!».

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин на открытии совместных морских учений России и Китая

«Китай — страна с населением почти 1,5 млрд человек. Наверное, он имеет право выстраивать свою оборонную политику таким образом, чтобы обеспечивать безопасность огромной страны», — отметил Путин.

При этом президент России назвал естественным рост военной мощи Китая на фоне растущих экономических показателей этой страны.

Кроме того, Путин напомнил об увеличении торгового оборота между Россией и Китаем, который в 2020 году достиг отметки $104 млрд.