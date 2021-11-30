Москва, , 16:52 — REGNUM Проблемы с глобальным спросом на природный газ в качестве топлива начнутся только после того, как будут решены давно известные фундаментальные технологические проблемы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

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«В энергетике ожидается форсированный отказ большинства развитых стран от угольной генерации (сегодня до ¼ электроэнергии в мире вырабатывается на тепловых электростанциях с пылеугольным циклом) и как временное решение на несколько десятилетий существенное увеличение доли газовой генерации, — сказал Понкратов. — Проблемы со спросом на природный газ в качестве топлива начнутся только после того, как будут решены давно известные фундаментальные технологические проблемы — создание суперконденсаторов, сверхпроводимость при нормальных температурах, практическая реализация реакции термоядерного синтеза, водородная энергетика».

При этом он призвал не забывать, что самый дешевый способ получения водорода — пиролиз метана (разложение метана при нагревании до 1000 градусов Цельсия).

«Следовательно, значимые объемы газа будут востребованы и в эпоху водородной энергетики, пока человечество не освоит источник дешевой и «зеленой» энергии, например термоядерный синтез», — пояснил Понкратов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, уровень мирового спроса на нефть и газ будет зависеть от скорости реализации программ по сокращению углеродного следа.

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