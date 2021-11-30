Берлин, , 17:34 — REGNUM В третьем квартале 2021 года сотрудники немецких компаний с коллективным договором отметили незначительное повышение заработной платы, однако она не компенсирует высокую инфляцию. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 30 ноября.

Согласно подсчетам Федерального статистического управления Германии, коллективная заработная плата выросла в среднем на 0,9 процента по сравнению с предыдущим кварталом.

Поскольку в летние месяцы потребительские цены выросли на 3,9 процента, покупательная способность сотрудников заметно снизилась. Учитываются стандартизованное базовое вознаграждение и специальные выплаты, определенные коллективными договорами.

Сравнительно небольшое увеличение доходов связано с невыполнением коллективных договоров на фоне пандемии COVID-19. До пандемии рабочие в основном получали повышение заработной платы выше уровня инфляции, что увеличивало их реальный доход.

Еще неизвестно, как будет продолжаться общее развитие рынка труда, однако ранее профсоюзы и Ассоциация работодателей договорились, что около 800 000 сотрудников получат повышение заработной платы на 2,8%.

Банкиры, экономисты и финансовые рынки в настоящее время внимательно следят за колебаниями заработной платы. Они ищут ключи к разгадке того, начинается ли сейчас спираль резкого роста потребительских цен и заработной платы, что может укрепить нынешнюю высокую инфляцию.