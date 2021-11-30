Москва, , 16:51 — REGNUM Сохранению мирового спроса на нефть до 2050 года будут способствовать два фактора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

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«До 2050 года мировой спрос на нефть останется как минимум на достигнутом к настоящему моменту уровне, — сказал Понкратов. — Этому будет способствовать несколько факторов. Во-первых, изменение структуры использования нефти от преимущественно топливной составляющей к сырьевой как сырья для нефтехимии: получение мономеров, синтез полимеров. Во-вторых, свою роль сыграет рост спроса со стороны развивающихся стран».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, могут ли США превзойти Россию и Саудовскую Аравию по темпам добычи нефти.

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