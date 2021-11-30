Берлин, , 18:18 — REGNUM По данным Федерального агентства занятости (BA), в ноябре на рынке труда Германии наблюдалась положительная динамика. «Последствия нынешней тревожной ситуации с COVID-19 пока практически не проявились», — заявил глава BA Детлеф Шееле. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 30 ноября.

В текущем месяце количество безработных снизилось до 2,3 миллиона человек. Это означает, что в ноябре текущего года примерно 60 000 человек устроились на официальную работу. Таким образом, уровень безработицы в Германии на данный момент составляет 5,1%.

В сфере краткосрочной работы также наблюдаются некоторые сдвиги. С 1 по 24 ноября работодатели получили заявки 104 тысяч человек о намерении временного трудоустройства. Для сравнения, в октябре Федеральное агентство занятости сообщило о 114 тысячах безработных, выразивших желание устроиться на кратковременную работу.

На данный момент свыше 795 000 человек по трудовому договору устроены на краткосрочную работу.