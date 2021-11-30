Берлин, 30 ноября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Политик в области зеленой экономики Катарина Дрёге намерена стать лидером парламентской группы. О своей кандидатуре она заявила депутатам в соответствующем письме. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 30 ноября.

«Мы можем добиться успеха только в команде. И я хотела бы возглавить эту команду в течение последующих нескольких лет как один из двух руководителей группы», — говорится в письме, полученном SPIEGEL.

В своем заявлении Дрёге описывает неотложные задачи новой парламентской группы, особенно с учетом климатического кризиса, который должен кардинально изменить работу парламентской группы.

Согласно сообщению SPIEGEL, в первых числах декабря партия «зелёных» намерена переизбрать исполнительный комитет парламентской группы. Как сообщается, предыдущие председатели группы Катрин Геринг-Эккардт из «Реало» и Антон Хофрайтер из левого фланга не хотят снова баллотироваться.