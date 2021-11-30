, 17:55 — REGNUM Идет снег, морозно, на дорогах становится скользко: на юге Германии из-за суровой зимней погоды произошло несколько аварий. Метеорологическая служба ФРГ предупреждает о штормах. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 30 ноября.

Снег и скользкие дороги заблокировали движение на юге Германии: полиция Баварии сообщила о нескольких авариях за последние двое суток.

В Зельбе на границе с Чехией несколько человек пострадали, когда автомобилистка вылетела на полосу встречного движения, столкнувшись с другим автомобилем. Оба водителя подучили серьезные травмы. Трое других пострадавших отделались легким ранением.

В Гейдельберге водитель автобуса из-за гололёда не смог справиться с управлением. Как сообщил представитель полиции, автобус занесло в придорожный овраг. Однако во время аварии пассажиров в автобусе не было, водитель не пострадал. Дорога была полностью перекрыта примерно на два часа.

Немецкая метеорологическая служба (DWD) по-прежнему ожидает суровой зимней погоды на юге Германии.