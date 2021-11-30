Берлин, 30 ноября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. 30 ноября назначенный вице-канцлер Германии принял важное кадровое решение: бывший гамбургский сенатор Аня Хайдук отныне будет координировать работу правительства в качестве главы федерального министерства экономики и климата. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL.

Назначенный вице-канцлер и федеральный министр экономики Роберт Хабек избрал Аню Хайдук главой федерального министерства экономики и климата. Она должна взять на себя координационную задачу в будущем федеральном правительстве и, таким образом, сыграть ключевую роль для партии «зеленых».

После того, как на прошлой неделе два партийных лидера Анналена Бербок и Хабек заняли министерские посты, теперь речь идет о важных постах государственных секретарей, которые организуют и готовят фактическую работу и решения в соответствующих министерствах.

Как сообщает SPIEGEL, Хайдук дважды избиралась депутатом Бундестага с 2002 по 2008 год и с 2013 по 2021 год. Между тем она являлась членом парламента Гамбурга, будучи сенатором по вопросам городского развития и окружающей среды.