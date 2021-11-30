Тюмень, 30 ноября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. В Тюмени участники российско-японского проекта «Дистанционный контроль массы тела» потеряли 300 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского государственного медицинского университета.

(сс) i yunmai На весах

В проекте участвует 300 тюменцев в возрасте от 18 до 60 лет с избыточной массой тела и ожирением. Они не имеют тяжелых хронических, соматических заболеваний. Половина из них худеет под контролем врача, остальные находятся на самоконтроле.

Все участники получили оборудование — тонометр для измерения артериального давления, весы с жироанализатором и трекер физической активности. Отчётность о состоянии организма отправляется через мобильное приложение на смартфоне. Через чат они получали рекомендации к похудению, основанные на наработках японских диетологов.

Куратор проекта в Тюменской области, заведующая кафедрой реабилитации и профилактики ИНПР Тюменского ГМУ, доктор медицинских наук Елена Туровинина отметила, что пациенты, которых консультировали врачи, потеряли от трёх до пяти килограмм массы тела за полгода в безопасном для здоровья режиме.

«Это хороший результат, так как человек к такому темпу снижения веса должен адаптироваться, чтобы не случился рикошет и килограммы не возвращались. Пациенты на самоконтроле потеряли чуть меньше — в среднем два килограмма», — пояснила Елена Туровина.

Результаты исследования переданы в «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины». В данном проекте, помимо Тюменской области, участвуют Оренбургская, Свердловская, Тверская, Ульяновская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.