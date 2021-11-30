Улан-Батор, 30 ноября 2021, 16:48 — REGNUM Россия поможет в модернизации аэродромной инфраструктуры и поставит авиационную технику Вооруженным силам Монголии, об этом, по сообщению пресс-службы Минобороны РФ, заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов в ходе встречи с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом.
Как сообщало ИА REGNUM, Валерий Герасимов прибыл с официальным визитом в Монголию 30 ноября.
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