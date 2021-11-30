Улан-Батор, 30 ноября, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Россия поможет в модернизации аэродромной инфраструктуры и поставит авиационную технику Вооруженным силам Монголии, об этом, по сообщению пресс-службы Минобороны РФ, заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов в ходе встречи с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом.

Минобороны РФ Валерий Герасимов

«Придаем важное значение двусторонним контактам в военно-технической сфере. Продолжаем реализацию шагов, направленных на развитие вооруженных сил Монголии. В частности, это модернизация аэродромной инфраструктуры, поставка авиационной техники, а также ремонт бронетанковой техники», — отметил Герасимов.

Как сообщало ИА REGNUM, Валерий Герасимов прибыл с официальным визитом в Монголию 30 ноября.