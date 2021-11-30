Бишкек, , 16:45 — REGNUM В Киргизии энергетики начали принудительно устанавливать абонентам с однофазным вводом «орешковые» предохранители, ограничивающие мощность потребления электричества до 5 кВт. Об этом сообщили в компании «Северэлектро» сегодня, 30 ноября.

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Энергопоставщик поясняет, что это делается для того, чтобы жители республики соблюдали введенные в стране лимиты на использование электроэнергии.

«Установленные предохранители не будут перегорать, если абоненты будут соблюдать режим электропотребления и отключать лишние электроприборы, особенно во время максимума нагрузок», — подчеркивают киргизские энергетики.

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