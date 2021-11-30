Берлин, 30 ноября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Меры правительства Германии по «экстренному торможению» были официально признаны законными Конституционным судом ФРГ. Об этом сообщило немецкое агентство DW 30 ноября.

«Ограничения, введенные правительством Германии в отношении населения отдельных федеральных земель для сдерживания распространения COVID-19, в основном соответствовали действующей конституции», — постановил Федеральный конституционный суд.

Так называемый «экстренный тормоз», действовавший в Германии с апреля по конец июня 2021 года, обязывал федеральные земли или округа вводить комендантский час и другие ограничительные меры, если семидневный показатель заболеваемости на 100 000 человек превышал 100 в течение трех дней подряд. Эти меры также включали закрытие школ, если показатель превышал 165 случаев заражения в течение трех дней подряд.

30 ноября Конституционный суд Германии вынес два постановления, одно из которых касалось комендантского часа и ограничений на контакты, а другое — закрытия школ. Оба постановления отклонили жалобы на ограничительные меры.

В своем постановлении суд заявил, что введение ограничений на массовые встречи и комендантского часа с 10 вечера до 5 утра соответствовало сложившейся ситуации. В нем также отмечалось, что запрет на индивидуальное посещение школы не нарушает право на школьное образование, закрепленное в конституции Германии, при этом школы проводили занятия онлайн.

Признавая, что эти меры действительно нарушали некоторые основные права, суд постановил, что ограничения были совместимы с конституцией «в условиях чрезвычайно опасной ситуации».