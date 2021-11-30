Берлин, 30 ноября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Рост числа заражений не оставил немецким политикам выбора: федеральное правительство Германии созывает кризисное собрание сразу после решения конституционного суда. Об этом сообщило немецкое агентство DW 30 ноября.

В ходе заседания правительства действующий канцлер Ангела Меркель и ее назначенный преемник Олаф Шольц хотят проинформировать 16 премьер-министров о создании кризисной группы по борьбе с COVID-19, чего желают сторонники «Светофора».

Тем не менее, ожидается, что после постановления суда о законности федерального «экстренного торможения» и ввиду рекордной заболеваемости представители исполнительной власти также должны обсудить возможную корректировку политики по сдерживанию коронавирусной инфекции.

Действующий глава канцелярии Хельге Браун вновь настаивает на «экстренном торможении», чтобы справиться с текущим положением дел. «В Германии мы оказались в ситуации, которой всегда хотели избежать: наша система здравоохранения перегружена в регионах», — заявил представитель партии ХДС газетам медиа-группы Funke.

«Нам нужен аварийный тормоз сейчас, и теперь каждый день на счету. Это единственный способ уменьшить количество заражений к Рождеству. Цель должна заключаться в сокращении контактов на 60−70 процентов в регионах с высоким уровнем заболеваемости», — отметил Браун.

Лидер «зеленых» Роберт Хабек также считает, что более строгие меры неизбежны.

«Совершенно ясно, что должно произойти: контакты должны быть сокращены, 2G необходимо внедрить в национальном масштабе в обязательном порядке для всех государственных учреждений», — заявил Хабек.