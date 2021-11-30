Новосибирск, 30 ноября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. В Театральном сквере Новосибирска установили главную городскую новогоднюю ёлку. Огни на ней зажгут завтра, 1 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Новогодняя елка

«Как и в прошлом году, на территории Театрального сквера для жителей и гостей нашего города подготовлено праздничное новогоднее пространство. Здесь расположена городская елка высотой 21 метр, которая была изготовлена по заказу заводом ELKA DE (Московская область, город Петушки). Каркас ели и ветки были доработаны новосибирскими специалистами под руководством Павла Грамма для того, чтобы в дальнейшем елка ежегодно могла менять свой внешний вид», — рассказали в мэрии муниципалитета.

Отмечается, что традиционно рядом с ёлкой расположится большой ледовый каток. Его открытие запланировано после 15 декабря (в зависимости от погодных условий).