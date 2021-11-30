Берлин, 30 ноября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. В связи с подтвержденными случаями варианта омикрона на фоне четвертой волны пандемии Германия все больше полагается на военных в рамках своих ответных мер, сообщает немецкое агентство DW 30 ноября.

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После того, как на прошлой неделе будущее правительство Германии объявило о создании кризисной группы для борьбы с пандемией коронавируса, лидер неолиберальных свободных демократов (СВДП) и вероятный фаворит на пост следующего министра финансов страны Кристиан Линднер сообщил, что антикризисную команду возглавит военный генерал.

Согласно полученным данным, генерал-майор Карстен Брейер возьмёт на себя ответственность за управление кризисной группой. С 2018 года 56-летний мужчина возглавляет командование территориальных задач бундесвера, федеральных вооруженных сил Германии. Командование отвечает за организацию сотрудничества между военными и гражданскими организациями.

«Мы оказываем поддержку, когда гражданская сторона достигает своих пределов. Мы оказываем поддержку, когда другие не могут этого сделать. Наше преимущество в том, что мы можем быстро реагировать на те или иные ситуации», — отметил Брейер в интервью газете Die Welt в 2020 году.

Еще до недавнего объявления о создании кризисной группы немецкие военные готовились расширить свое участие в борьбе с коронавирусом. Генерал-лейтенант Мартин Шеллейс выразил готовность в скорейшие сроки мобилизовать до 12 000 солдат для поддержки перегруженных клиник и департаментов здравоохранения.

Шеллейс возглавляет миссию бундесвера по оказанию помощи с самого начала пандемии. Согласно его плану, для реализации поставленных целей к концу ноября будет мобилизовано 6000 военных сотрудников, а к Рождеству — 12 000.