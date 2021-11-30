Вашингтон, , 17:37 — REGNUM В США 30 ноября начнется отбор присяжных по делу об убийстве афроамериканца Данте Райта, которого застрелила сотрудница полиции американского города Бруклин-Сентер (Миннесота) Ким Поттер, сообщает Reuters.

Полиция США Иван Шилов © ИА REGNUM

Смерть афроамериканца в апреле спровоцировала протесты в Штатах, которые уже страдали от беспорядков на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Ким Поттер отказалась признавать себя виновной по обвинению в непредумышленном убийстве первой и второй степени. Ее адвокаты утверждают, что 49-летняя Поттер по ошибке использовала пистолет вместо электрошокера.

Напомним, что 20-летнего Райта застрелили после того, как он отказался останавливаться на шине по требованию полиции. Адвокаты подсудимой указали, что Райт сопротивлялся аресту и пытался скрыться. Поттер, 26-летняя ветеран полиции, ушла в отставку после происшествия.