Москва, , 16:38 — REGNUM Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово (ЮАО) Москвы принял решение поддержать жителей в их просьбе вернуть разворот через Южный вестибюль станции метро «Каширская» и организации пешеходного перехода напротив бокового входа в ТЦ «Москворечье». Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом говорится в ответе на обращение за подписью главы муниципального округа Москворечье-Сабурово Натальи Заусаевой.

«Депутаты Совета депутатов решили поддержать инициативу жителей и направить запрос в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы для рассмотрения обращений жителей и о принятии решения по данному вопросу», — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что движение транспорта будет перекрыто на участке ул. Кантемировская и ее боковом проезде в районе Москворечье-Сабурово с 1 октября по 15 декабря 2021 года из-за проведения дорожных работ.

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