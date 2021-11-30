Варна, Болгария, , 16:38 — REGNUM В своем поместье неподалеку от Варны (Болгария) на 70-м году жизни скончался известный коллекционер ретро-автомобилей, мастер-дизайнер и вдохновитель неформального движения автомобилистов времен Народной Республики Болгария Николай Колев-Бижуто, пишет 30 ноября софийская газета «Монитор».

Volkswagen Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

По предварительным данным, смерть коллекционера наступила по естественным причинам после непродолжительной болезни. «От нас ушел символ эпохи, который оставил после себя добрую память и десятки уникальных автомашин», — говорится в общем некрологе, подписанном представителями Международного общества автолюбителей.

Свою «собирательскую» деятельность Колев-Бижуто начал в двадцатилетнем возрасте, приобретя Volkswagen 1959 года. Со временем в его автопарке появилось более 40 автомобилей, каждый из которых имеет свою «громкую» историю.

В частности, в его коллекции сохранился бежевый Mercedes-320A 1936 года выпуска, принадлежавший любовнице Гитлера Еве Браун, а также Renault 1955 года, арендованный французским писателем Альбером Камю. По некоторым данным, среди «жемчужин» Колева-Бижуто — машины из гаражей американских гангстеров 30-х — 50-х годов, включая «Багзи» Сигала и Аль Капоне.