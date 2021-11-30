Варна, Болгария, 30 ноября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. В своем поместье неподалеку от Варны (Болгария) на 70-м году жизни скончался известный коллекционер ретро-автомобилей, мастер-дизайнер и вдохновитель неформального движения автомобилистов времен Народной Республики Болгария Николай Колев-Бижуто, пишет 30 ноября софийская газета «Монитор».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Volkswagen

По предварительным данным, смерть коллекционера наступила по естественным причинам после непродолжительной болезни. «От нас ушел символ эпохи, который оставил после себя добрую память и десятки уникальных автомашин», — говорится в общем некрологе, подписанном представителями Международного общества автолюбителей.

Свою «собирательскую» деятельность Колев-Бижуто начал в двадцатилетнем возрасте, приобретя Volkswagen 1959 года. Со временем в его автопарке появилось более 40 автомобилей, каждый из которых имеет свою «громкую» историю.

В частности, в его коллекции сохранился бежевый Mercedes-320A 1936 года выпуска, принадлежавший любовнице Гитлера Еве Браун, а также Renault 1955 года, арендованный французским писателем Альбером Камю. По некоторым данным, среди «жемчужин» Колева-Бижуто — машины из гаражей американских гангстеров 30-х — 50-х годов, включая «Багзи» Сигала и Аль Капоне.