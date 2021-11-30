Кабул, , 16:36 — REGNUM Управление сельского хозяйства Герата сообщает, что из-за засухи урожайность шафрановых полей в провинции значительно упала.

Согласно информационному агентству «Шафакна Афганистан» со ссылкой на «ТолоНьюс», Пир Мохаммад Халими, глава управления сельского хозяйства Герата, сообщил, что в этом году в провинции было собрано около 10 тонн шафрана.

Фермеры говорят, что в прошлом году в провинции Герат было собрано более 20 тонн шафрана; но в этом году из-за засухи объем переработки этой продукции достиг всего 10 тонн.

«По сравнению с прошлым годом, из-за засухи и малого количества осадков у нас очень низкие сборы цветов шафрана», — сказал фермер Абдул Ахмад.

Национальный союз работников шафрановодства заявляет, что цена на шафран в этом году выросла в три раза по сравнению с прошлым годом, но экспорт шафрана из Афганистана по-прежнему приостановлен.

Абдул Шукур Ахрари, глава экспортного комитета Национального союза шафрана, отметил: «В течение последних трех месяцев, когда в стране произошли изменения, мы не имеем возможности экспортировать шафран».

С другой стороны, во время сезона сбора цветов шафрана временная работа предоставляется сотням женщин и девочек, и большую часть урожая цветов шафрана в стране собирают именно женщины и девушки.

«Это очень выгодно для нас с экономической точки зрения», — сказала Салеха Ахмади. «По утрам мы ходим в школу, а затем приходим сюда и собираем цветы шафрана».

«Это удобно для нас, мы можем зарабатывать деньги, работать дома и решать свои семейные проблемы», — сказала Хайеде.

В настоящее время женщины и девушки играют важную роль в сборе и переработке шафрана в провинции Герат.

Более 90% шафрана, производимого в стране, собирают в Герате; местный шафран уже в третий признается лучшим шафраном в мире.