Санкт-Петербург, 30 ноября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Санкт-Петербург поступило чуть более 78,5 тыс. доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» от государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

(сс) Olgamatveeva Вакцина «ЭпиВакКорона»

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«Сегодня на склад ОАО «Фармбаза» поступила вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, «ЭпиВакКорона» в количестве 78 570 комплектов доз», — говорится в сообщении.

В настоящий момент запас вакцины в городе составляет более 800 тыс. доз.

Отметим, в настоящий момент в Петербурге развернуто 180 пунктов вакцинации, самый большой из них — в ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте. В настоящий момент в городе на Неве первый этап прививочной кампании прошли 2 083 896 человек. Полностью завершили вакцинацию 2 214 540 петербуржцев.