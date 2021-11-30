Москва, , 16:36 — REGNUM В трёх московских аэропортах задержали и отменили 38 авиарейсов, сообщает 30 ноября онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».

Аэропорт «Шереметьево» Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По данным на 16:28, во «Внуково» семь рейсов задержано, два отменено, в «Домодедово» пять задержано, один отменён, в «Шереметьево» 12 задержано, 11 отменено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве из-за сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду повалены 59 деревьев, повреждены автомобили. После обильных осадков в столице похолодало, на дорогах образуется гололедица.