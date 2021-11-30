Москва, 30 ноября 2021, 16:42 — REGNUM Россия и Греция подписали протокол об изменениях в межправительственном соглашении о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод, об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что изменения направлены на повышение безопасности плавания кораблей и полетов воздушных судов вооруженных сил сторон в непосредственной близости друг от друга за пределами территориальных вод.
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