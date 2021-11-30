Москва, 30 ноября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Россия и Греция подписали протокол об изменениях в межправительственном соглашении о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод, об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

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«30 ноября в ходе XIII сессии Смешанной Российско — Греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно — техническому сотрудничеству заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин и первый заместитель Министра иностранных дел Греческой Республики Милтиадис Варвициотис подписали Протокол о внесении изменений в российско-греческое межправительственное Соглашение о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод от 10 апреля 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения направлены на повышение безопасности плавания кораблей и полетов воздушных судов вооруженных сил сторон в непосредственной близости друг от друга за пределами территориальных вод.