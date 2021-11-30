Мурманск, 30 ноября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Морской торговый порт «Лавна» в 2022 году станет резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики». Об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov-murman.ru Строительство угольного терминала «Лавна»

«В первом квартале следующего года порт «Лавна» станет резидентом нашей территории опережающего развития», — сказал журналистам Чибис по итогам осмотра строящегося порта.

Как сообщало ИА REGNUM, территория опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики» была создана в Мурманске в мае 2020 года. В настоящее время ее резидентами являются девять компаний с заявленным объемом инвестиций 103,8 млдр. рублей.