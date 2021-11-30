Москва, , 16:33 — REGNUM О перезапуске с нового года в новом формате телешоу «Поле чудес» сообщает Первый канал.

Леонид Якубович Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Решено не продлевать контракт с телекомпанией «ВИД» — производителем «Поля чудес» — по причине «нецелесообразности заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях».

Отмечается, что с нового года на Первом канале будут по пятницам показывать шоу так же с ведущим Леонидом Якубовичем под новым названием «Наше Поле Чудес». Однако формат передачи будет другим.

Первый канал пояснил, что покупает официальные права на телевикторину Wheel Of Fortune («Колесо фартуны») у телекомпании CBS. Это американское шоу когда-то послужило «источником творческого вдохновения для авторов российского капитал-шоу».