Москва, , 16:29 — REGNUM Средний срок ипотеки в России в октябре 2021 года увеличился на 4,1 месяца и достиг рекордного показателя в 250,9 месяца. Об этом сообщает 30 ноября пресс-служба Банка России.

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При этом средняя ставка по ипотеке, согласно данным регулятора, снижается второй месяц подряд. В октябре она уменьшилась на 0,03 процентного пункта по сравнению с сентябрём и составила 7,7%.

Количество выданных ипотечных кредитов в октябре увеличилось на 2,6% — до 161,8 тысячи, а их объём вырос на 5% — до 500,6 млрд рублей.

Общий портфель ипотечных кредитов банков по итогам октября вырос на 2% и достиг рекордных 11,4 трлн рублей.