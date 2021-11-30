Кабул, , 16:29 — REGNUM Положение носильщиков в Кабуле, которые раньше зарабатывали перевозкой грузов на своих тележках, ухудшилось после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ); каждый день по вечерам можно увидеть, как длинная очередь носильщиков выстраивается перед пекарнями, в ожидании куска хлеба. Поскольку их число растет день ото дня, они надеются, что владельцы пекарен и покупатели, почувствуют к ним жалость и будут раздавать им хлеб, чтобы они не вернулись домой с пустыми руками. У каждого из них есть шокирующие рассказы о своей жизни, которые никого не оставляют равнодушным.

Мохаммад Захир в интервью «Шафакна Афганистан» рассказал:

«Мне около семидесяти лет. Уже несколько лет я зарабатываю на жизнь переноской грузов, во времена предыдущего правительства мой дневной доход был удовлетворительным, я зарабатывал от 500 до 800 афгани в день…; по итогам месяца доход был таким, что я мог достойно содержать семью; мы вовремя оплачивали счета за электричество и воду; почти никогда не случалось такого, что мы были не в состоянии купить муку и масло… Но после падения правительства наш доход уменьшался день ото дня; лавочник не дает взаймы, он говорит, что если будет ссужать, то разорится…

Мы не можем позволить себе другие предметы первой необходимости, такие как топливо, одежду и другое. … Я никогда не думал, что буду стоять в очереди по раздаче хлеба, пока не оказалось, что я фактически живу подаянием».

70-летний рабочий, страдая от своего нынешнего положения, напомнил, что не оплачивает счета за воду и электричество в течение двух месяцев, и боится, что в следующем месяце их отключат.

Ссылаясь на недавние замечания премьер-министра «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, что «Бог вознаградит хлебом насущным», Мохаммад Захир сказал:

«Если мы все будем сидеть сложа руки, тогда Бог нам ничего не даст, Бог вознаграждает за труды».

Он сказал, что на протяжении его жизни в Афганистане у власти были разные правительства, но у людей никогда не было таких проблем, а повседневная работа была обеспечена.

Указывая на длинную очередь, ожидающую перед пекарней, он сказал:

«Я знаю большинство из них. Все выстроились здесь из-за нужды, отсутствия работы и пропитания. На вопрос, позаботится ли правительство об их проблемах, он сказал: «я не помню, чтобы кто-то заботился о бедных людях, все думают только о себе, и лозунги служения народу — только для получения власти, никто не прислушивается к голосу бедноты».

Ситуация с бедностью и безработицей усугубляется наступлением сезона холодов, поскольку «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как вершитель судеб примерно тридцати пяти миллионов афганцев, не принял никаких экономических решений, и люди продолжают скатываться за черту бедности.