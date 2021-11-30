Приштина, Сербия, 30 ноября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел и диаспоры Косово 30 ноября завершило длительную процедуру назначения послов Косово в 12 стран.

Mfa-ks.net Доника Гервала

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава косовского МИД Доника Гервала-Шварц назвала отставку прежних 12 послов частью реформы внешнеполитического ведомства Косово. По ее словам, уволенные в начале 2021 года дипломаты были «политическими кандидатурами» и получили посты в обход конкурса.

Сменились послы Косово в Германии, Албании, Чехии, Нидерландах, Венгрии, Хорватии, Словении, Северной Македонии, Австралии, Черногории, ОАЭ и Катаре.