Саратов, 30 ноября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. В Саратовской области началась активная подготовка к предстоящим новогодним праздникам. Атрибуты всеми любимого торжества стали появляться в районах и городах региона, сообщает министерство по делам территориальных образований области.

Saratovmer.ru Новогодний Саратов

Так, в городе Красноармейске на площадь Победы доставили пышную ель. В ближайшие дни ее украсят игрушками, а пока на площади установили деревянную горку.

В самом центре села Ивантеевка уже красуется праздничная елка. Территория на площади 60 лет Победы стала любимым местом отдыха жителей.

В поселке Татищево, несмотря на температуру воздуха в +10 градусов, также готовятся к предстоящим торжествам и наряжают новогодние ели.

В закрытом административно-территориальном образовании Светлый в последний день осени установили горку для детей.

Как сообщало ИА REGNUM, новогодняя ель появится на Театральной площади в Саратове в конце декабря.

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