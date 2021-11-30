Вашингтон, , 16:29 — REGNUM Президент США Джо Байден 30 ноября отправится в Миннесоту, чтобы разрекламировать преимущества своего инфраструктурного закона ценой в $1 трлн и добиться принятия еще одного законопроекта на сумму $1,75 трлн, сообщает Reuters.

Джо Байден Gage Skidmore

Байден посетит в Дакоте техникум, который подготавливает специалистов в сфере строительства, менеджмента и развития инфраструктуры.

Во время выступления в колледже президент расскажет о долгосрочных результатах инфраструктурного закона, о создании новых рабочих мест и о том, что Штатам нужно сделать, чтобы оставаться конкурентно способными в 21 веке.

Накануне, 29 ноября, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что техникум в Дакоте представляет собой пример учебного заведения, которое подготавливает следуюещее поколение работников для перестройки американской инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября американский президент Джо Байден подписал законопроект, согласно которому в развитие инфраструктуры страны инвестируют $1,2 трлн. Глава Белого дома отметил, что благодаря этой инициативе США впервые за 20 лет смогут обогнать Китай по уровню инфраструктурных вложений.