Токио, , 16:25 — REGNUM Фанаты Elden Ring обнаружили, что в игре будет 42 достижения. Об этом 30 ноября пишет «Игромания».

Elden Ring Bandai Namco

Как оказалось, если добавить Elden Ring в «избранное» в Steam, то рядом появится специальная шкала с достижениями. Для сравнения, в Dark Souls 3 (предыдущей игре студии From Software) было 43 достижения.

Напомним, что достижения в видеоиграх — это специальные элементы, призванные наградить геймера за выполнение определённых действий или достижение неких результатов. Их можно получить за победу над боссом, обнаружение скрытых локаций или сбор редких материалов.

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