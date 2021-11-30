Бишкек, 30 ноября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Тарифы на электроэнергию для малообеспеченных семей в Киргизии с 1 января 2022 года планируют снизить до 0,5 сома (0,44 рубля) за киловатт-час. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики сегодня, 30 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

В то же время, как отмечают в ведомстве, такие расценки будут действовать только в том случае, если получившие эту льготу семьи будут соблюдать лимит в 700 киловатт-часов в месяц.

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Если же они превысят этот предел, то платить за потребляемое электричество им придётся по 2,16 сома (1,91 рубля) за киловатт-час.

Подготовкой проекта соответствующего постановления сейчас занимается госагентство по регулированию топливно-энергетического комплекса. Когда документ будет готов, он отправится на согласование в правительство Киргизии.

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