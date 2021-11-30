Калуга, , 17:20 — REGNUM Первое студенческое конструкторское бюро открыто на базе калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сотрудников в бюро отбирали на конкурсной основе после успешного прохождения производственной практики на калужском турбинном заводе, сообщили 30 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.

На церемонии открытия заводского студенческого конструкторского бюро Фото пресс-службы ПАО «Калужский турбинный завод»

Предприятие поможет университету разработать программы развития студентов. Как сообщили в КТЗ, эти программы помогут молодёжи не просто обучаться, но и нарабатывать навыки решения реальных инженерно-конструкторских задач, соответствующих производственным целям машиностроительного предприятия.

Конструкторское бюро уже приступило к своей работе под руководством опытных технологов и конструкторов. В него вошли восемь человек, шестеро из них студенты четвёртых и пятых курсов специалитета, двое — на втором и третьем курсе бакалавриата. В 2022 году КТЗ планирует увеличить штат инженерно-технических служб на 60 человек.

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