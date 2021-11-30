30 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Платон Беседин, , 18:01 — REGNUM 28 ноября по старому стилю Николаю Алексеевичу Некрасову исполнилось 200 лет со дня рождения. И, как по мне, это один из самых недооценённых не авторов даже, а подвижников. Или, выражусь современно, участников того, что сегодня называют идиотическим словосочетанием «литературный процесс». Правда, тогда во второй половине XIX века это и называлось, и, главное, выглядело иначе.

Винсент Ван Гог. Натюрморт с книгами. 1887

Некрасову можно и нужно ставить в заслугу многое. Как автору, например, его «Русских женщин» и «Кому на Руси жить хорошо?», продолживших важнейшие темы, запущенные в сознание народа Пушкиным. Но главное: Некрасов, по сути, частично отказался от своей литературной карьеры, чтобы спасти русские литературные журналы, издания. Он наступал на своё эго, поддушивал Я, чтобы где-то реанимировать, где-то создавать с нуля, а где-то заботливо оберегать их. И с этой миссией Николай Алексеевич великолепно справился. Честь и хвала ему за это!

Иван Крамской. Н.А. Некрасов в период «Последних песен» (фрагмент). 1877-1878

А что сейчас? Спустя более полутора века? Как выживают литературные издания? За счёт чего? За счёт кого? Как существуют они в этом мире бушующем? Отмирают, закрываются один за другим. И на всё один ответ: а кому они нужны? Кто их читатель? Кто, как говорить нынче правильно, их конечный потребитель? Нерентабельны! Лучше ведь инсталляцию какую замутить. Модный перформанс сделать. Ну и динозавры должны умереть. Да и вообще, как пел культовый Джерри Кантрелл: «The Devil put dinosaurs here…»

Но есть и другая история — правда, тоже с трагическим итогом, — когда литературные издания уничтожают в силу их неугодности, колючести, неудобности (ох, сколько метких слов тут подобрать можно!). Именно так поступили — поступают, если уж быть совсем точным, — с «Литературной Россией». Изумляет, прежде всего, та форма, с которой измываются над изданием. Да, да, именно измываются. Засылают в редакцию бравый дагестанский ЧОП, который ведёт себя не просто бесцеремонно, но варварски. «Отжимают» рабочие места. Атакуют сайт, взламывая его и нарушая работу. Более того, элементарно не пускают главного редактора Вячеслава Огрызко в его же кабинет, дабы он мог забрать свои рукописи. «Что вы меня своим Солженицыным тыкаете?» — отвечают ему. Это как так, простите?

Поражает лицемерие происходящего. На каждом углу у нас вопят о том, сколь важна культура для России. Сколь замечательна и весома русская литература. Как поддерживать, оберегать пестовать культуру в целом и литературу в частности надо. При этом ведь и деньги — о-о-очень немалые! — выделяются. Вот — инсталляция, а вот — арт-проект. Слово «инсталляция» я намеренно в этом тексте использовал дважды, потому что на явлении этом, похоже, многие, слишком многие помешались.

Александр Солженицын

И вот нам вещают, убаюкивая, как станут поддерживать и развивать культуру; да уже, собственно, делают это! Ну-ну. Но в то же время в центре Москвы идёт, по факту, «отжим» редакции уважаемого издания, а её главный редактор задвигается в арьергард и игнорируется. Да, появятся новые, кто-то будет вместо, и скажут, что всё как бы законно (не обвиняю ведь — пусть проверяет суд; только кто ж судиться с деньжищами станет?), но ведь это будет совсем иное — не то, что нужно, не то, что читаемо и любимо. Да и если модернизировать, менять «Литературную Россию», то в диалоге, а не столь дикими методами.

Почему же выбрали тогда столь жестокосердный путь? Возможно, потому что «Литературная Россия» под руководством Огрызко была одним из немногих изданий, которые искренне доносили информацию до читателей. Понимаю, правда у каждого своя, и относительно предыдущего моего утверждения дискутировать можно — однако была смелость, присутствовало расширение пространства борьбы. Открывая «Литературную Россию», я ждал, что на страницах этих не станут заискивать, лебезить, а постараются максимально конкретизировать проблемы. Я ждал — и я не обманывался. Там могли бросить справедливые замечания в адрес тех, кого, в общем-то, трогать как бы и нельзя вовсе. О Собянине, например, рассказать не сугубо с елейных позиций. (Фамилию привожу неслучайно, вы понимаете.)

Так отсюда столь печальный итог? Не из-за экономики, а из-за того, что кто-то ещё осмеливается — пытается — говорить правду? Ладно, пусть не правду (а то придерётесь), но своё мнение, как минимум. Как же так? Кто-то да со своим мнением? В наше-то время? Ух!

Принцип Солженицына Владимир Васильев © ИА Красная Весна

И молчит литературное сообщество (или, наоборот, поддакивает тем, кому поддакивать не надо). Как бы всех всё устраивает. А вдруг, думают эти сломанные инженеры забытых человеческих душ, прилетит что-то с барского стола? Не прилетит! Ну, а вдруг? Молят. Вот только мы знаем, какой результат будет в итоге. И молчание относительно судьбы «Литературной России» сродни соучастию в преступлении. Именно так — и никак иначе. Потому что в конечном счёте эта история — её формат, я бы так сказал — заденет каждого. Не только из литературы, нет, но и из круга тех, кто в принципе имеет наглость высказывать своё мнение.