Редмонд, США, 30 ноября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. 343 Industries внесла первые исправления в «боевой пропуск» игры Halo Infinite. Об этом 30 ноября на своей странице в Twitter рассказал Джон Юнишек, менеджер компании по работе с сообществом.

343 Industries Halo Infinite

https://twitter.com/Unyshek/status/1465550997476966400

По словам разработчика, теперь игроки начнут получать больше опыта за участие в матчах и, следовательно, быстрее прогрессировать в рамках «боевого пропуска». Юнишек отмечает, что 343 Industries знает и про другие пожелания геймеров, но на их реализацию потребуется время.

Напомним, что полноценный релиз Halo Infinite состоится 8 декабря 2021 года. Игра будет доступна на PC, Xbox One и Xbox Series X/S.